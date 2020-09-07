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Названы сроки полной победы над коронавирусом в РФ 

Павел Тиунов 1 час назад
Названы сроки полной победы над коронавирусом в РФ
Фото: РИА Новости
В России угрозу распространения коронавируса можно обуздать к лету 2021 года, заявил в интервью «Известиям» глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его мнению, к этому моменту удастся привить большинство населения страны.
Ученый подчеркнул, что в случае, если будут задействованы все производственные мощности, то в течение последующих 12 месяцев можно произвести порядка 80 миллионов доз антикоронавирусной вакцины. В результате всеобщей вакцинации, по его мнению, удастся сформировать «протективный популяционный иммунитет».

«Мы получим хороший процент защищенных людей в нашей стране», — пояснил Гинцбург.

Принятые меры, отметил ученый, позволит обуздать неконтролируемое распространение инфекции в России. При этом он отметил, что в ближайшее время в «сражениях» с вирусом еще предстоят существенные «потери». Процесс будет продолжаться до тех пор, пока не стартует массовая вакцинация, резюмировал Гинцбург.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого заявили, что в сентябре в Москве может начаться вторая волна заражения коронавирусной инфекцией. По мнению экспертов, уже к середине месяца число заболевших COVID-19 может вырасти на 15-20%.
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Общество , Александр Гинцбург , газета "Известия"
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