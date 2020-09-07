Определен процент россиян с подтвержденным коронавирусом 

Более чем у 0,6% россиян с 1 января 2020 года был подтвержден коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII ежегодном Всероссийском интернет-конгрессе по инфекционным болезням.

«Сегодня в РФ чуть больше 0,6% от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы с 1 января текущего года», — передает ТАСС слова Поповой.

По ее словам, клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной центром «Вектор», завершатся 30 сентября.

«На сегодняшний день наши коллеги сконцентрировались на одной вакцине — на пептидной вакцине, вакцине на основе пептидных антигенов, и она сегодня завершается в части клинических исследований. Финальный день — 30 сентября», — сказала Попова.

Она добавила, что исследования на наличие коронавируса в воде и пище проводятся с 3 сентября во всех регионах России.

По ее словам, при исследовании циркуляции вируса в окружающей среде используется методика, разработанная новосибирским центром «Вектор». Изучаются питьевая и сточная вода, а также пищевые продукты.

«На сегодняшний день, если сначала у нас было семь субъектов, то с 3 сентября все субъекты РФ проводят эти исследования», — сказала Попова.

Напомним, в сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 4729 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 23,6% не имели клинических проявлений болезни». Всего в стране выявлено 1030690 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 843277 человек, из них 2328 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 51 летальный случай. За весь период в России от коронавируса скончались 17 871 человек. Накануне, 6 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5195. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 10.