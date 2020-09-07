Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россияне согласны на самоизоляцию из-за второй волны коронавируса 

Ura.Ru 50 минут назад
Россияне согласились на повторную самоизоляцию
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Более половины россиян (60%) вновь готовы уйти в режим самоизоляции и чуть меньше (45%) согласны на режим нерабочих дней в случае второй волны коронавируса. Опрос среди граждан РФ провел Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).
41% респондентов полагают, что если ситуация с коронавирусом ухудшится, то вводимые меры должны быть такими же, как и раньше, 19% за более строгие меры, 18% за менее строгие, приводит данные опроса газета «Ведомости». Противники ограничений настаивают, что эти меры еще сильнее ударят по экономике, лишив людей заработка.

«Слухи о второй волне коронавируса все время ходят, большинство готово отказаться от привычной жизни вроде посещения общественных мест, но не готово снова к режиму нерабочих дней. Весной он тоже болезненнее всего воспринимался населением», — комментирует итоги опроса социолог ФОМа Григорий Кертман.

Социологи также поясняют, что большинство сейчас выступает за повторное введение ограничений в связи с тем, если ситуация ухудшится, то эпидемия станет «похожа на настоящую» с более тяжелыми последствиями. Они также выяснили, что 47% россиян не доверяют статистике по коронавирусу, публикуемой властями, а 46% граждан страны считают, что власти не фальсифицируют данные и озвучивают реальные цифры по количеству зараженных и умерших от COVID-19.
Государства могут избежать повторного введения мер самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, если предпримут выверенные шаги по борьбе с инфекцией. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет RT.
Ura.Ru: последние новости
Адвоката Михаила Ефремова судили за побои и угрозы. «Зарежу, убью, в лес вывезу» Адвоката Михаила Ефремова судили за побои и угрозы. «Зарежу, убью, в лес вывезу» Россияне встали на сторону Александра Лукашенко Россияне встали на сторону Александра Лукашенко Назван самый бесполезный школьный предмет Назван самый бесполезный школьный предмет
Комментарии 7
Общество , Социология , Григорий Кертман , ВОЗ , Фонд "Общественное мнение" , Ведомости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ самолет экстренно сел сразу после взлета
В РФ самолет экстренно сел сразу после взлета
Скандал с «Новичком»: МИД России обвинил Запад
Скандал с «Новичком»: МИД России обвинил Запад
«Тиракт хочу сделать в школе и убить 100 тварей»
«Тиракт хочу сделать в школе и убить 100 тварей»
Ефремов сделал заявление о видео с места ДТП
Ефремов сделал заявление о видео с места ДТП
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
На минской акции протеста начались задержания
00:10
На минской акции протеста начались задержания
В мире
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
00:59
Соловьев о перехвате по Навальному: «Скажу очень вежливо»
Общество
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
01:43
Звезды, чьи судьбы сломал алкоголь
Шоу-бизнес
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
00:20
Юлия Навальная записалась на прием в посольство в Берлине
Происшествия
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия Общество
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
06:25
Москва обвинила Запад в многолетней работе над «Новичком»
Политика
Германия получила «грязную бомбу»
00:14
Германия получила «грязную бомбу»
Происшествия Статьи
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
01:00
Асмус: «Синяки и красные глаза прячем»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение