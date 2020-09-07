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Умер оскароносный режиссёр Иржи Менцель 

News.ru и ещё 6 33 минуты назад
Умер оскароносный режиссер Иржи Менцель
Фото: Jörg Carstensen/dpa
Чешский режиссёр Иржи Менцель умер на 83-м году жизни после тяжёлой болезни.

Йиржинка, любимый наш, самый смелый из всех отважных. Вчера вечером дома на руках твоё тело покинуло наш земной мир. Для меня было большой честью сопровождать тебя в твоём последнем путешествии. Твоя любовь ко мне и нашим девочкам была любовью, которая не ставит условий, — цитирует издание Blesk.cz слова жены режиссёра Ольги Менцелевой.

Иржи Мензель попал в больницу в ноябре 2017 года после того, как жена нашла его дома без сознания. Затем он перенес тяжелую операцию на головном мозге из-за инфекции, провел некоторое время в искусственном сне, но поправился. Состояние режиссёра немного улучшилось, а иногда жена даже водила его в театр, где он мог встретиться с друзьями и коллегами. Его жена сказала, что режиссёр заразился менингококком, вероятно, из-за кондиционирования воздуха в самолёте, лечился антибиотиками.
Иржи Менцель обрёл мировую известность благодаря фильму «Поезда под особым наблюдением». Картина получила премию «Оскар» за лучший иностранный фильм в 1968 году.
Как писал NEWS.ru ранее, тележурналиcтка Александра Ливанская умерла в субботу на 65-м году жизни после продолжительной болезни. У неё было онкологическое заболевание.
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Комментарии
Общество , Александра Ливанская , Иржи Менцель
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