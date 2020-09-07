Стали известны отношения принцессы Дианы со свекром принцем Филиппом. Как пишет в своей книге королевский биограф Ингрид Сьюард, поначалу родственники хорошо ладили, однако затем рассорились. Выдержки из книги Сьюард приводит газета Daily Mail.

В частности утверждается, что Филипп сделал многое, чтобы не допустить развода принцессы Дианы и принца Чарльза , который произошел в 1996 году. Причиной разрыва стал роман принца с герцогиней Корнуольской Камиллой Паркер-Боулз.

Однако тепле отношения Филиппа и Дианы начались задолго до этого, когда она только попала в королевскую семью. По словам Сьюард, Филипп вел с ней приятные беседы, пока та училась искусству светского общения. Однако затем, когда брак Дианы и Чарльза был уже на грани разрыва, между мужем королевы и принцессой завязалась переписка. Филипп советовал не рушить брак, тем самым не ставя под угрозу репутацию монархии.

В конце концов, Филипп посоветовал Диане задуматься, почему ее супруг выбрал себе любовницу, а также обвинил Диану в других романах. На этом переписка была закончена: принцесса заявила биографу, что ненавидит принца Филиппа.

Как утверждает Сьюард, отношения родственников стали настолько плохи, что однажды Диана сказала своему другу-модельеру Роберто Деворику, что боится Филиппа — он, по ее мнению, замышлял убийство.

29 июля 1981 года Диана Френсис Спенсер вышла замуж за принца Чарльза. 28 августа 1996-го они развелись. После развода Диана была лишена права именоваться членом королевской семьи, но титул принцессы Уэльской за ней был сохранен. Она погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала со своим другом миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену подземного туннеля.