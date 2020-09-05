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Стало известно, сколько лет получит Ефремов 

Ирина Лебедева 38 минут назад
Стало известно, сколько лет получит Ефремов
Фото: ТАСС
Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, озвучил журналистам предполагаемый срок заключения для своего подзащитного.

«От шести до восьми лет колонии общего режима», — цитирует его слова Москва 24.

Пред этим Пашаев рассказал, что актер готов к самому суровому приговору, спокоен и хочет искупить свою вину.
Последнее заседание Пресненского районного суда столицы по делу Ефремова состоялось 3 сентября.
Прокурор запросил 11 лет лишения свободы, с отбыванием их в колонии строгого режима, выплаты в 500 тысяч рублей старшему сыну погибшего Сергея Захарова и запрещения водить автомобиль в течение 3-х лет.
Оглашение приговора намечено на 8 сентября.
Как ранее сообщал «Рамблер», трое человек, признанные потерпевшими по делу о смертельной автомобильной аварии с Михаилом Ефремовым, получили переводы по одному рублю в качестве компенсации нанесенного им вреда.
Таково было желание потерпевших. Еще одному потерпевшему по решению суда актер обязан будет выплатить 500 тысяч рублей.
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Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , Москва
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