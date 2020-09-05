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Умерла телеведущая Александра Ливанская 

ТАСС и ещё 10 57 минут назад
Умерла Александра Ливанская
Фото: facebook.com/Александра Ливанская
Тележурналистка Александра Ливанская умерла в субботу на 65-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ее сын Артемий Симонян.

"Сегодня, ровно в полдень, не стало моей дорогой, любимой мамы. Александра Юрьевна Ливанская ушла после тяжелой болезни", — написал он.

По его словам, у Ливанской было онкологическое заболевание.
"Мы боролись до последнего, но неравную битву с раком мы проиграли. Последние две недели были особенно тяжкими. И в этом случае уход значит избавление от страданий. Спи спокойно, мамочка… Отпевание и похороны состоятся в среду, 9 сентября", — написал сын Ливанской.
Александра Ливанская родилась 23 февраля 1956 года в Москве. С 1978 года работала в Московской редакции ЦТ Гостелерадио СССР, затем — корреспондентом информационной программы "Время". В 1980-1990-х годах была автором и ведущей постоянной рубрики "Репортажи из провинции" ежемесячной информационно-развлекательной программы ЦТ "До и после полуночи". В 1991 работала комментатором программы "Время". С 1992 по апрель 1994 вела ежемесячную авторскую программу "Репортаж ни о чем". Затем создала собственную редакцию "В городе N", вела одноименную авторскую программу. С 1997 года выпускала программу "Репортаж ни о чем" на телеканале "Россия". С января 1998 года вела программу "Здравствуй, мама!" на телеканале "ТВ Центр".
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Общество , Другое , Александра Ливанская , ТВ Центр
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