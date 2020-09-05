В соцсетях посмеялись над Лукашенко

Записи переговоров Варшавы и Берлина были перехвачены детективным агентством "Лунный свет".



Такой, конечно, Гудзонский ястреб ваш Лукашенко, просто диву даюсь с этого Крепкого орешка. — Right Now (@R1ght_Now) September 4, 2020