В соцсетях посмеялись над Лукашенко

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В соцсетях оценили запись переговоров Германии и Польши. «Диву даюсь с этого „крепкого орешка“ 

Ura.Ru 25 минут назад
Пользователи соцсетей отреагировали на запись «разговора» между Германией и Польшей о болезни блогера Алексея Навального. Свои комментарии пользователи выложили в Telegram и Twitter.
Отравление Навального: ФСБ получила запись Лукашенко
Ранее пресс-служба белорусского президента Александра Лукашенко опубликовала запись разговора между Берлином и Варшавой, в котором обсуждалось, что дело Навального — это фальсификация. По словам переговорщиков, «отравление» устроили, чтобы дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.
При этом Лукашенко назвали «крепким орешком», а президенту РФ Владимиру Путину посоветовали «не совать нос» в дела союзного государства. Пользователи соцсетей усомнились в подлинности диалога между Германией и Польшей.
Некоторые пользователи откровенно высмеяли диалог.
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Даже допускают, что текст мог написать сам Лукашенко.
Некоторые усомнились в важности перехвата этого разговора.
Спародировали и неестественную манеру разговора переговорщиков.
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Комментарии 23
Общество , Видео , Алексей Навальный , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ФСБ , Германия , Польша
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