Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оперштаб обновил статистику по коронавирусу 

Майк Габриелян 30 минут назад
Оперштаб обновил статистику по коронавирусу
Фото: РИА Новости
В России за последние сутки выявили 5205 новых случаев коронавируса. Статистику на 5 августа приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
За прошедшие сутки зафиксировано 110 летальных исходов. Полностью выздоровели 5379 человек.
Из всех пациентов 24% не имели клинических симптомов болезни.
Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (671), Петербурге (195), Московской области (168), Нижегородской области (154), Ростовской области (144).
Меньше всего новых случаев в Чеченской республике (6), Чукотском АО (2) и Ненецком АО (0).
С начала пандемии в России проведено более 38,1 млн тестов. Выявлено 1 020 310 случаев коронавируса. Излечились 838 126 человек. Зарегистрировано 17 759 летальных исходов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что японский инфекционист назвал почти неизбежной вторую волну нового типа коронавируса COVID-19.
Видео дня. Последствия супертайфуна «Майсак» в Приморье
Общество , Происшествия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Пресняковы о разводе Пугачевой и Галкина: это вообще шок
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Лежачий и не разговаривает: что происходит с Гафтом
Лежачий и не разговаривает: что происходит с Гафтом
«Зомби с голыми сиськами»
«Зомби с голыми сиськами»
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
00:59
В соцсетях посмеялись над Лукашенко
Общество
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
00:20
Охлобыстин: «Ефремов сделал всё, чтоб ему дали по максимуму»
Происшествия
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
00:10
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
В переговорах о Навальном нашли нестыковки
00:59
В переговорах о Навальном нашли нестыковки
Происшествия
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
00:14
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
В мире Политика
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть