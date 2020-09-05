Оперштаб обновил статистику по коронавирусу 

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России за последние сутки выявили 5205 новых случаев коронавируса. Статистику на 5 августа приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За прошедшие сутки зафиксировано 110 летальных исходов. Полностью выздоровели 5379 человек.

Из всех пациентов 24% не имели клинических симптомов болезни.

Наибольший суточный прирост пациентов наблюдался в Москве (671), Петербурге (195), Московской области (168), Нижегородской области (154), Ростовской области (144).

Меньше всего новых случаев в Чеченской республике (6), Чукотском АО (2) и Ненецком АО (0).

С начала пандемии в России проведено более 38,1 млн тестов. Выявлено 1 020 310 случаев коронавируса. Излечились 838 126 человек. Зарегистрировано 17 759 летальных исходов.