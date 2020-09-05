Владислав Любый умер после тяжелой болезни

«Владислав Викторович был глубоко профессиональным человеком, энергичным, увлеченным, обладающим тонкой интуицией и четким пониманием сложной системы управления репертуарным театром. Под его руководством в 2007 году театр выпустил грандиозную трилогию "Берег утопии", в 2010 году — 13 премьер совершенно разных стилей и жанров», — говорится в некрологе.