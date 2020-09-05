В России появится новый телеканал 

Госкорпорация «Роскосмос» в ближайшие месяцы запустит телеканал «Первый космический». Об этом сообщил ТАСС источник в медиа.

Собеседник агентства пояснил, что канал будет создан совместно с «одним из ведущих российских спутниковых вещателей». На более позднем этапе развития он может стать круглосуточным.

Тематика «Первого космического» будет посвящена как деятельности госкорпорации и входящих в нее предприятий, так и космосу в целом: в эфире будут представлены эксклюзивные материалы о космосе, научных экспериментах, специальные репортажи и документальные фильмы.