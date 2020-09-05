Штрафы за отказ от вакцинации захотели отменить

В целях учёта замечаний и предложений граждан относительно редакции части 4 статьи 10.1 проекта КоАП, поступивших в Минюст России по итогам публичного обсуждения проекта КоАП, в настоящее время рассматривается вопрос об исключении части 4 из статьи 10.1 проекта КоАП с одновременным приведением формулировки части 1 данной нормы в соответствие с формулировкой части 1 статьи 6.3 действующего КоАП, — привели сообщение Минюста РФ в ТАСС.
Таким образом, целью введения административной ответственности, предусмотренной частью 4 статьи 10.1 проекта КоАП, в первую очередь являлось правовое воздействие на работодателей, — процитировали сообщение Минюста в ТАСС.