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Названа причина смерти тверского кота-библиотекаря 

РИА Новости и ещё 2 12 минут назад
Названа причина смерти тверского кота-библиотекаря
Фото: аккаунт "Библиотека в Городне" во ВКотнаткте
Кот Степан, которого руководство библиотеки в поселке Городня Тверской области в шутку приняло на работу, был сбит машиной, сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону в пятницу.
Кот Степа стал известен, после того как в марте сотрудники библиотеки приняли его на работу. Ему выдали "трудовую книжку", в которой он значился как "SMM-мяунджер". Кота использовали как бренд библиотеки, ему завели страницу в социальной сети. В минувшие выходные на странице библиотеки в соцсети "ВКонтакте" руководство сообщило, что кота Степана больше нет. Он ушел из дома 25 августа и не вернулся. По словам директора библиотеки Ольги Смирновой, в учреждение позвонили и рассказали, что кота убили, и она знает, кто именно.

"Сотрудники полиции поговорили с местным жителем, которого сотрудники библиотеки заподозрили в убийстве кота. Он рассказал, что утром, выходя к своей машине, увидел на парковке труп рыжего кота — видимо, его кто-то сбил. Его слова подтвердила свидетель, которая находилась в это время на парковке", — рассказала собеседница.

По ее словам, мужчина положил труп животного в пакет и убрал, потому что в противном случае его раздавило бы машинами. Она также рассказала, что мужчина, которого сочли предполагаемым убийцей Степана, сам любитель животных — у него есть кошка и три котенка, а также другие питомцы.
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Комментарии
Общество , МВД , РИА Новости , Городня , Тверская Область
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