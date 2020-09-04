Раскольник Филарет заразился COVID-19 

Раскольник Филарет Денисенко заразился коронавирусом, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу неканонической религиозной структуры.

В настоящее время патриарх Киевский и всея Руси-Украины находится на лечении в одной из украинских больниц.

Его состояние оценивается как удовлетворительное.