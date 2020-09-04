Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Раскольник Филарет заразился COVID-19 

Газета.Ru и ещё 13 3 часа назад
Раскольник Филарет заразился COVID-19
Фото: РИА Новости
Раскольник Филарет Денисенко заразился коронавирусом, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу неканонической религиозной структуры.
В настоящее время патриарх Киевский и всея Руси-Украины находится на лечении в одной из украинских больниц.
Его состояние оценивается как удовлетворительное.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Заболевание вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. 11 марта ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией. В мире число зараженных почти достигло 26 млн, умерли больше 800 тысяч человек.
Газета.Ru: последние новости
В Москве похоронили Бориса Клюева В Москве похоронили Бориса Клюева Американский ученый предсказал сокращение населения России к концу века Американский ученый предсказал сокращение населения России к концу века Следователи опровергли убийство тверского кота-библиотекаря Следователи опровергли убийство тверского кота-библиотекаря
Общество , ВОЗ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меньшиков устроил скандал на похоронах
Меньшиков устроил скандал на похоронах
«Зомби с голыми сиськами»
«Зомби с голыми сиськами»
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Туск рассказал о тайном предложении Лукашенко против РФ
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Мечта Греты Тунберг сбылась. И оказалась кошмаром
Видео
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
01:39
Человек-паук потанцевал с пассажиркой московского метро и попал на видео
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
00:10
Президент Туркмении пострелял из пулемета и попал на видео
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
01:18
Опубликовано видео задержания готовивших вооруженные атаки на школы россиян
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
01:10
Опубликовано видео с тайфуном «Майсак» в Приморье
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
05:08
Два питона-самца подрались из-за питона-самки и попали на видео
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
00:14
Месть России: «Севпоток — 2» призвали остановить
В мире Политика
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
01:32
Появилось видео закрытия игр «Чистое небо-2020»
Армия
В центре Тбилиси прогремел взрыв
00:27
В центре Тбилиси прогремел взрыв
В мире
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
06:25
Spiegel: в крови Навального нашли следы яда
Происшествия Политика
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
04:09
Звезда «Санта-Барбары» совершил самоубийство
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение