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РФПИ: научный журнал The Lancet опубликовал статью о «Спутник V» 

RT на русском и ещё 21 1 час назад
Научный журнал опубликовал статью о «Спутник V»
Фото: РИА Новости
В Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что международный научный журнал The Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

«Российский фонд прямых инвестиций, суверенный фонд Российской Федерации, и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им Н. Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения России объявляют о публикации научной статьи по результатам фазы I-II клинических исследований первой зарегистрированной в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», — приводит РИА Новости сообщение фонда.

В РФПИ сообщили, что «статья опубликована в одном из самых авторитетных в мире медицинских журналов The Lancet».
В фонде рассказали, что это статья является началом цикла публикаций о вакцине «Спутник V».
РФПИ сообщает, что в сентябре для публикации представят «полное исследование вакцины на животных — на приматах, сирийских хомяках, трансгенных мышах, — в которых вакцина показала 100% защитную эффективность (результаты на приматах и сирийских хомяках получены до проведения клинических исследований)».
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что публикация в журнале The Lancet «подтверждает высокую безопасность и эффективность российской вакцины „Спутник V“ и демонстрирует признание российских учёных со стороны мирового научного сообщества».
Ранее заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцина от COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.
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Общество , Наука , Наука и техника , Кирилл Дмитриев , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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