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Пропавшая с Первого канала Малышева рассказала о дальнейшей судьбе своей программы 

penzainform.ru и ещё 2 1 час назад
Пропавшая Малышева рассказала о своей судьбе на Первом
Фото: РИА Новости
Телеведущая объяснила свое отсутствие и то, что программа не выходит в эфир в новом сезоне. Руководство Первого канала здесь ни при чем.
В Сети говорят, что телеведущая Елена Малышева якобы покидает программу "Жить здорово!". Вероятной причиной такого поворота называют решение руководства Первого канала.
Теледоктор опровергла данную информацию, отметив, что программу будут показывать и дальше. Однако фактом остается то, что пока ведущей нет в эфире, и новый сезон передачи не начался. По словам Елены Малышевой, после летнего отдыха, уже 7 сентября, она вернется в строй.

"Начнем выходить в эфир с 7 сентября", — приводит слова ведущей издание 7days.ru.

Накануне Елена Малышева провела прямой эфир в своем "Инстаграм" и обсудила с подписчиками ситуацию с коронавирусом. Малышева рассказала, кому можно делать прививку от нового коварного недуга. А тех, кто не верит в "корону" попросту назвала "дебилами".
Тема эпидемии коронавируса сложная, и ведущую часто ловят на неосторожных фразах. Так, летом она назвала инфекцию "чудом чудным", сравнив его с другими болезнями, от которых умирает множество людей.
Что касается вакцинации, то себе Елена Малышева не стала бы делать прививку от коронавируса, хотя не объяснила причину такой позиции. При этом она согласна привиться от гриппа.
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Общество , Елена Малышева , журнал "7 Дней"
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