Омские врачи сделали заявление об отравлении Навального 

Омские медики, на фоне заявлений немецких специалистов, что Алексей Навальный был отравлен боевым веществом из группы "Новичок", настаивают на отсутствии в организме оппозиционера следов отравления на момент госпитализации. Об этом ТАСС заявил заведующий отделением острых отравлений омской больницы №1 Александр Сабаев

По словам эксперта, речь идет об отсутствии повреждений почек, печени и легких, которые обязательно присутствуют после мощного воздействия токсического вещества. Он подчеркнул, что ни один яд в мире не проходит через органы бесследно, поскольку «организм все равно будет бороться».

Комментируя заявление немецких специалистов о том, что Навальный был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», Сабаев подчеркнул, что тесты на тяжелые яды были проведены в первую очередь.

«Это не подтвердилось лабораторными исследованиями, в том числе повторными в других клиниках», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что исследования проводили специалисты нескольких экспертных лабораторий с использованием компьютерной диагностики, исключающей человеческий фактор. Все они пришли к единому мнению, что Навальный не был отравлен.