Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Верю своим»: Симоньян сделала заявление по делу Навального 

Павел Тиунов 1 час назад
«Верю своим»: Симоньян сделала заявление по делу Навального
Фото: РИА Новости
Оснований верить спецслужбам Германии по ситуации с возможным отравлением Алексея Навального нет, заявила в своем Telegram-канале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Журналистка подчеркнула, что в первую очередь склонна доверять информации, которую распространяют российские специалисты.
Симоньян подчеркнула, что не знает, кто отравил Навального и «травили ли его вообще». При этом она подчеркнула, что не верит немецким спецслужбам, которые, как сообщал «Рамблер», пришли к выводу, что оппозиционера отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия.
Главред RT добавила, что в отсутствие неопровержимых доказательств человек склонен выбирать, кому верить, поэтому свое предпочтение она отдает российским экспертам.

«Я предпочитаю верить своим. В том числе, омским врачам», — написала Симоньян орфография и пунктуация автора соранены — прим. ред.).

При этом журналистка выразила мнение, что если бы Навального отравили по приказу российских властей, то его никто бы «не выпустил в Германию».

«Это есть непреложный факт», — резюмировала она.

Видео дня. Лавров анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Комментарии
Общество , Алексей Навальный , Маргарита Симоньян , Russia Today , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США готовят массовую зачистку российских солдат
США готовят массовую зачистку российских солдат
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
В прекрасной форме: Салтыкова показала откровенный снимок
В прекрасной форме: Салтыкова показала откровенный снимок
«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком»
«Я почувствовал, что у меня что-то закололо в легком»
Видео
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
00:45
Репетиция шоу дронов к 75-летию окончания Второй мировой войны попала на видео
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
00:28
Дэвид Блейн поднялся в небо на воздушных шарах и попал на видео
Задержание подпольных оружейников попало на видео
00:36
Задержание подпольных оружейников попало на видео
Происшествия
Падение двух кранов на стройке попало на видео
00:46
Падение двух кранов на стройке попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
00:27
Опубликовано видео лесных пожаров под Ростовом
Происшествия
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
02:12
Появилось видео деталей убийства воспитательницы
Происшествия
Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани
01:35
Появилось видео стрельбы в отделе полиции в Казани
Происшествия
Мишустин в Минске настроит Лукашенко на Путина
02:04
Мишустин в Минске настроит Лукашенко на Путина
Политика В мире
Джигурда объяснил признание Ефремовым вины
01:47
Джигурда объяснил признание Ефремовым вины
Шоу-бизнес
Раскрыт возможный срок для Ефремова
00:21
Раскрыт возможный срок для Ефремова
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение