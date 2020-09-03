«Верю своим»: Симоньян сделала заявление по делу Навального 

Симоньян подчеркнула, что не знает, кто отравил Навального и «травили ли его вообще». При этом она подчеркнула, что не верит немецким спецслужбам, которые, как сообщал «Рамблер», пришли к выводу, что оппозиционера отравили боевым веществом из группы "Новичок" нервно-паралитического действия.

Главред RT добавила, что в отсутствие неопровержимых доказательств человек склонен выбирать, кому верить, поэтому свое предпочтение она отдает российским экспертам.

«Я предпочитаю верить своим. В том числе, омским врачам», — написала Симоньян орфография и пунктуация автора соранены — прим. ред.).

При этом журналистка выразила мнение, что если бы Навального отравили по приказу российских властей, то его никто бы «не выпустил в Германию».