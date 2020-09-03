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Ефремов признал вину 

Павел Тиунов 23 минуты назад
Актер Михаил Ефремов в суде признал вину в совершении ДТП, в результате которого погиб человек, сообщает РИА Новости.
Высказывание артиста прозвучало на очередном заседании 3 сентября. По данным журналистов радиостанции «Говорит Москва», Ефремов сделал громкое заявление в ходе прения сторон.

«Ваша честь, я признаю свою вину», — цитируют актера СМИ.

Михаил Ефремов, как сообщал «Рамблер», в июне через несколько дней после смертельной автомобильной аварии выпустил видеообращение к родственникам погибшего в ДТП экспедитора Сергея Захарова. Он подчеркнул, что признает свою вину и предложил близким скончавшегося водителя финансовую помощь, но не для того, чтобы «откупиться», а, чтобы «искупить».
Однако впоследствии актер изменил свою позицию: после общения с адвокатом Эльманом Пашаевым он наотрез отказался признавать себя виновным в смерти человека. Несколько дней назад он заявил, что в день, когда произошла трагедия, он выпил бутылку водки, а после инцидента страдал от сильного помелья, поэтому призвал суд не учитывать данные им ранее показания.
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Общество , Видео , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости
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