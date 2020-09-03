Печерникова получила травму незадолго до смерти

Актриса Ирина Печерникова незадолго до смерти, возможно, сильно упала и получила перелом.

О травме актрисы рассказал корреспондент телепередачи «Прямой эфир», передаёт KP.RU.

По словам собеседника издания, актриса сама сообщила ему о проблеме.

Она не стала пояснять, как получила травму. Просто сказала, что есть перелом и она чувствует себя плохо, — цитирует его газета.

Отмечается, что телепередача готовила специальный выпуск к юбилею актрисы.

Сестра Печерниковой заявила, что была не в курсе её проблем со здоровьем, отметив, что актриса не любила жаловаться на жизнь.

Как писал NEWS.ru, актриса Ирина Печерникова скончалась от инфаркта 1 сентября.