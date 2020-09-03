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​СМИ сообщили о травме актрисы Ирины Печерниковой незадолго до смерти 

News.ru 28 минут назад
Печерникова получила травму незадолго до смерти
Фото: РИА Новости
Актриса Ирина Печерникова незадолго до смерти, возможно, сильно упала и получила перелом.
О травме актрисы рассказал корреспондент телепередачи «Прямой эфир», передаёт KP.RU.
По словам собеседника издания, актриса сама сообщила ему о проблеме.

Она не стала пояснять, как получила травму. Просто сказала, что есть перелом и она чувствует себя плохо, — цитирует его газета.

Отмечается, что телепередача готовила специальный выпуск к юбилею актрисы.
Сестра Печерниковой заявила, что была не в курсе её проблем со здоровьем, отметив, что актриса не любила жаловаться на жизнь.
Как писал NEWS.ru, актриса Ирина Печерникова скончалась от инфаркта 1 сентября.
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Общество , Ирина Печерникова , Комсомольская правда
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