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Игра в Беслан: школьникам обещают призы за победу 

Павел Тиунов 15 минут назад
Игра в Беслан: школьникам обещают призы за победу
Фото: РИА Новости
Башкирским школьникам предложили поучаствовать в викторине на знание обстоятельств трагедии в Беслане, где в сентябре 2004 года в школе No1 террористы захватили в заложники более тысячи человек. Победителям квиза, ссылка на который размещена в социальной сети «Вконтакте», обещали призы.
Оригинальный вариант времяпрепровождения ученикам предложил молодежный центр досуга города Белорецка. Представитель организации Максим Субботин в беседе с корреспондентом Ura.ru отметил, что 3 сентября в день памяти жертв трагедии в местных школах пройдут уроки, посвященные событиям в Беслане. А чтобы «закрепить» полученную информацию, школьникам предложили пройти несложный тест.

«Чтобы не забывали», — пояснил Субботин.

Учеников, которые покажут наилучшие результаты, ждут призы от отдела молодежной политики городской администрации, резюмировал организатор викторины.
Захват заложников в Беслане, как сообщал «Рамблер», произошел 3 сентября 2004 года. Несколько суток правоохранители вели с террористами переговоры. На третий день бойцы спецподразделений штурмовали захваченное здание. В результате трагедии погибло более 300 человек.
Комментарии
Общество , Максим Субботин , Беслан
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