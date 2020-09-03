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В России предложили запретить продавать безалкогольное пиво детям 

Lenta.ru и ещё 9 1 час назад
Соответствующее предложение член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил главе Минздрава Михаилу Мурашко, сообщает RT.
В письме Хамзаев указал, что продажа безалкогольного пива никак не регламентирована в стране. При этом, употребляя его, несовершеннолетние привыкают к вкусу напитка, и это в будущем может привести к повышенному пристрастию к нему.
Сторонник трезвости уточнил, что в безалкогольном пиве допускается до 0,5 процента алкоголя, и это может негативно отразиться на здоровье ребенка.
Ранее врач-диетолог Елена Соломатина назвала опасность употребления любого пива, в том числе безалкогольного. По ее словам, у напитка высокий гликемический индекс, то может привести к набору лишнего веса, инсулинорезистентности и сахарному диабету второго типа. У мужчин пиво снижает уровень тестостерона, со временем появляются «пивной» живот, женские черты в фигуре и характере.
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Общество , Видео , Другое , Елена Соломатина , Михаил Мурашко , Султан Хамзаев , Общественная палата России , Минздрав РФ
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