Муж умершей Печерниковой попросил у нее прощения 

«Я приношу свои соболезнования родным, близким, коллегам Ирины. Для тех, кто знал ее лично, это утрата невероятная. Таких самоотверженных людей очень мало. Я прошу прощения у многих людей, кто лично знал Ирину. Царство небесное ее родителям, это были святые люди. Простите меня, если я в чем-то был виноват. И прости меня, Ирина», — сказал артист.