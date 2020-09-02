Стала известна последняя несыгранная роль Клюева 

«Борис Владимирович репетировал роль президента США Рузвельта. И когда он после одной из репетиций попал в больницу, я подумал, что на премьерный спектакль введу другого артиста. А потом, когда Клюев выйдет, он будет играть на коляске — ведь Рузвельт сам в Ялте был в инвалидной коляске», — рассказал Житинкин.