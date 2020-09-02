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Названа причина смерти Ирины Печерниковой 

Вероника Полынина 15 минут назад
Причиной смерти актрисы Ирины Печерниковой стал инфаркт. Об этом рассказала подруга артистки Нина Давыдова.
По словам Давыдовой, они с Печерниковой вместе жили в деревне в Ярославской области. 2 сентября звезда фильма «Доживем до понедельника» должна была отметить 75-летие.
Накануне юбилея они сидели на крылечке и делали поделки из дерева, а затем собрались ужинать. Когда Печерникова села за стол, у нее произошел сердечный приступ. К приезду скорой помощи актриса уже была мертва.

«В морге в Ростове Великом установили, что смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности. Инфаркт. Хотя на сердце никогда не жаловалась», — рассказала Давыдова «Комсомольской правде».

Раскрыты шокирующие детали смерти Печерниковой
По словам подруги, актриса собиралась 15 сентября участвовать в программе к юбилею Ольги Остроумовой, а в октябре должны были начаться съемки нового сериала с ее участием.
Как сообщал «Рамблер», Печерникова, прославившаяся благодаря фильму «Доживем до понедельника», скончалась 1 сентября 2020 года. Актриса не дожила один день до своего 75-летия.
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Общество , Видео , Ольга Остроумова , Комсомольская правда , Ярославская Область
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