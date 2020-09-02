Бегбедер и Прилепин представят новые книги на ММКЯ 

Московская международная книжная ярмарка открылась в столичном ЦВЗ "Манеж" 2 сентября.

Всего за пять дней здесь пройдет 270 встреч, презентаций, лекций, круглых столов и мастер-классов. Каждую из этих встреч можно посетить не только лично, но и онлайн.

Иностранные гости поучаствуют в ярмарке онлайн. Так, 3 сентября польский писатель Януш Леон Вишневский расскажет о продолжении своего популярного романа "Одиночество в Сети", а 4 сентября Фредерик Бегбедер впервые презентует русскоязычную версию последнего романа "Человек, который плакал от смеха".

Республика Корея привезла на ММКЯ программу "Future-ing" ("Будущее — сегодня"), в рамках которой 3 сентября можно будет узнать о музейном проекте художницы Ли Бул "Утопия Спасенная". Этот крупный проект откроется в рамках программы Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Кроме того, на ММКЯ впервые будет представлена программа Музейной линии с издательскими и образовательными программами ведущих музеев, пройдут церемонии награждения лауреатов конкурсов "Книга года", "Малая Родина", "Искусство книги", "Класс!", будут награждены победители премии в области художественного перевода "Мастер" и Международного конкурса книжной иллюстрации "Образ книги".

Билеты необходимо приобретать сайте ярмарки, здесь же доступны трансляции событий ММКЯ.