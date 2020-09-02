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«Села за стол — и всё»: как умерла Ирина Печерникова 

Российская Газета 54 минуты назад
Стали известны шокирующие детали смерти Заслуженной артистки России Ирины Печерниковой.
Умерла актриса Ирина Печерникова
По словам подруги актрисы, Ирине Викторовне стало плохо прямо за столом, когда они сели ужинать.
Напомним: звезда культовой драмы "Доживем до понедельника", где она сыграла главную женскую роль, разбив сердца советских мужчин, умерла 1 сентября — за день до 75-летия.
Актриса скончалась в своем доме в деревне под Ростовом Великим — в Ярославской области. Как рассказала KP.RU Нина, подруга Ирины Викторовны, смерть Печерниковой была мгновенной.
"Днем сидели с Ирой на крылечке, делали поделки из дерева. А вечером примерно в половине девятого пошли ужинать. Ира села за стол и… все", — вспоминает Нина. Она уточняет: когда приехали врачи, она была уже мертва.
Ирина Печерникова родилась в 1945 году в Грозном, откуда семья переехала в Москву. Служила в "Ленкоме", в Театре имени Маяковского, Театре на Малой Бронной, десять лет прослужила в Малом театре.
В кино дебютировала в конце шестидесятых, сыграв далее на экране порядка тридцати ролей — "Первая любовь", "Щит и меч", "Любовь к трём апельсинам", "Вариант "Омега", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Два капитана", "34-й скорый".
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Общество , Видео , Комсомольская правда
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