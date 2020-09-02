Стали известны шокирующие детали смерти Заслуженной артистки России Ирины Печерниковой.

По словам подруги актрисы, Ирине Викторовне стало плохо прямо за столом, когда они сели ужинать.

Напомним: звезда культовой драмы "Доживем до понедельника", где она сыграла главную женскую роль, разбив сердца советских мужчин, умерла 1 сентября — за день до 75-летия.

Актриса скончалась в своем доме в деревне под Ростовом Великим — в Ярославской области. Как рассказала KP.RU Нина, подруга Ирины Викторовны, смерть Печерниковой была мгновенной.

"Днем сидели с Ирой на крылечке, делали поделки из дерева. А вечером примерно в половине девятого пошли ужинать. Ира села за стол и… все", — вспоминает Нина. Она уточняет: когда приехали врачи, она была уже мертва.

Ирина Печерникова родилась в 1945 году в Грозном, откуда семья переехала в Москву. Служила в "Ленкоме", в Театре имени Маяковского, Театре на Малой Бронной, десять лет прослужила в Малом театре.

В кино дебютировала в конце шестидесятых, сыграв далее на экране порядка тридцати ролей — "Первая любовь", "Щит и меч", "Любовь к трём апельсинам", "Вариант "Омега", "Сказ про то, как царь Пётр арапа женил", "Два капитана", "34-й скорый".