«Мы стерпим»: Крым готовится к худшему

Жители Крыма перетерпят дефицит воды. Об этом директор государственного унитарного предприятия (ГУП) «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил «Вестям Крым».

Вчера, как сообщал «Рамблер», в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) рассказали, что основные реки, питающие водохранилища в Крыму, пересохли из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока.

«Мы блэкаут перетерпели, а значит и это перетерпим. Мы же крымчане, мы стерпим», — заявил сегодня Баженов.

Прошедшей ночью в Симферополе был введен второй этап ограничений водоснабжения из-за дефицита воды. В городе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов были введены графики подачи воды.