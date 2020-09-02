«Мы стерпим»: Крым готовится к худшему

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«Мы крымчане: блэкаут перетерпели и это перетерпим» 

Артём Кульша 18 минут назад
Жители Крыма перетерпят дефицит воды. Об этом директор государственного унитарного предприятия (ГУП) «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил «Вестям Крым».
Вчера, как сообщал «Рамблер», в Крымском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) рассказали, что основные реки, питающие водохранилища в Крыму, пересохли из-за длительного недобора осадков в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока.

«Мы блэкаут перетерпели, а значит и это перетерпим. Мы же крымчане, мы стерпим», — заявил сегодня Баженов.

Прошедшей ночью в Симферополе был введен второй этап ограничений водоснабжения из-за дефицита воды. В городе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов были введены графики подачи воды.
В Крыму высохли реки
Ранее председатель Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма Игорь Вайль сообщил, что объем притоков воды в Аянское, Симферопольское и Партизанское водохранилища, питающие Симферополь, составил всего 6%. Аянское водохранилище наполнено на 44%, Симферопольское — на 18%, Партизанское — на 18,5%.
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Общество , Видео , Игорь Вайль , Республика Крым
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