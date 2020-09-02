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Шойгу назвал главного врага россиян 

Артём Кульша 29 минут назад
Шойгу назвал главного врага россиян
Фото: РИА Новости
Главный враг людей — гаджеты. Об этом министр обороны России и президент Русского географического общества (РГО) Сергей Шойгу заявил РИА Новости.
По его словам, люди живут очень коротко и неподробно, в сиюминутном информационном пространстве, но при помощи гаджетов им кажется, что они живут насыщенно и бурно. Люди испытывают ощущение, что побывали в том или ином месте, посмотрев фотографии и видеозаписи в интернете, но на самом деле они увидели ягодку на зубочистке, хотя в реальности там — ягодное поле.

«Я свою задачу вижу в том, чтобы он (человек. — Прим. ред.) понял, как много теряет. Туда надо ехать и смотреть», — уверен Шойгу.

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин заявил, что не владеет смартфоном. Он сделал это в ходе заседания Совета при президенте России по науке и образованию в ответ на слова руководителя Курчатовского института Михаила Ковальчука о том, что обработка смартфоном, который есть у многих, единственного голосового сообщения тратит количество энергии, требующееся для кипячения литра воды.

«По поводу кипячения воды, если она чистая, ее кипятить не надо», — добавил Путин.

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Общество , Политика , Сергей Шойгу , Михаил Ковальчук , Владимир Путин , Русское географическое общество , Курчатовский институт , РИА Новости
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