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Умерла звезда фильма «Доживем до понедельника» 

Вероника Полынина 20 минут назад
Умерла звезда фильма «Доживем до понедельника»
Фото: ТАСС
Умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме «Доживем до понедельника». Об этом сообщает ТАСС.

«Она сегодня вечером скончалась, пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждем полицию», — рассказала агентству подруга актрисы Нина Давыдова.

Ирине Печерниковой было 74 года.
После роли молодой учительницы Натальи Сергеевны в картине Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» Печерникову стали приглашать в кино. Она снялась в картинах «Сказ о том, как царь Петр арапа женил», «Два капитана», «Страницы журнала Печорина», «Голубой карбункул», «34-й скорый». Последней работой Печерниковой в кино стал фильм «Земля Эльзы», где ее партнером стал Вениамин Смехов.
Скончался Борис Клюев
Как сообщал «Рамблер», ранее во вторник стало известно о кончине народного артиста РФ Бориса Клюева — одного из ведущих актеров Малого театра, исполнителя роли Николая Петровича в популярном ситкоме «Воронины».
Комментарии 6
Общество , Ирина Печерникова , Вениамин Смехов , Борис Клюев , Станислав Ростоцкий
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