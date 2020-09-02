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Путин выразил соболезнования родным и близким Бориса Клюева 

ТАСС и ещё 44 2 часа назад
Путин выразил соболезнования близким Клюева
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста РФ Бориса Клюева, который умер во вторник на 77-м году жизни. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Народный артист России Борис Клюев принадлежал к блистательной плеяде актеров — хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа. Его уважали коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу, за открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора", — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что Клюев оставил о себе добрую память в сердцах всех, кто знал "этого замечательного человека, ценил его щедрый, самобытный талант".
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Общество , Другое , Владимир Путин , Борис Клюев
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