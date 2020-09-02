Путин выразил соболезнования близким Клюева

"Народный артист России Борис Клюев принадлежал к блистательной плеяде актеров — хранителей легендарных традиций отечественного театрального искусства и кинематографа. Его уважали коллеги и искренне любили зрители за высочайшее профессиональное мастерство и преданность избранному делу, за открытость и удивительное, неподражаемое чувство юмора", — говорится в телеграмме.