Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Скончался Борис Клюев 

Вероника Полынина 10 минут назад
Скончался Борис Клюев
Фото: РИА Новости
Умер народный артист России Борис Клюев. Об этом сообщило агентство ТАССсо ссылкой на директора Малого театра Тамару Михайлову.
Актеру было 76 лет. В последние годы он боролся с онкологическим заболеванием.

«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», — сказала Михайлова.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве, в подростковые годы работал грузчиком и строителем, в 1969 году окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина и был принят в труппу Малого театра. За годы службы в театре Клюев принял участие более чем в 60 постановках. Также актер широко известен и любим за роли в кино и на телевидении: граф Рошфор из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров», Майкрофт Холмс из «Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона», Сергей Дубов из «ТАСС уполномочен заявить…», Николай Петрович Воронин из «Ворониных». Всего на счету Бориса Клюева более 120 фильмов и сериалов.
Клюев был профессором Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина. Заведовал кафедрой мастерства актера, руководил актерской мастерской. Среди его учеников — Егор Бероев, Елена Лядова, Кристина Асмус.
Комментарии 86
Общество , Егор Бероев , Елена Лядова , Николай Воронин , Кристина Асмус , Борис Клюев , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«Голая» ведущая прогноза погоды смутила зрителей
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
«На колени!»: Ефремов устроил скандал в суде
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
СМИ: Ким Чен Ын казнил сестру
Лондон анонсировал массовые аресты россиян в Британии
Лондон анонсировал массовые аресты россиян в Британии
Видео
Опубликовано видео момента страшного ДТП в Твери
00:13
Опубликовано видео момента страшного ДТП в Твери
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
00:12
Крупный пожар в жилом доме попал на видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
00:37
В Сочи водитель проехался на джипе по вещам отдыхающих и попал на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Врач дал прогноз по лечению Корчевникова
00:20
Врач дал прогноз по лечению Корчевникова
Шоу-бизнес Статьи
«Это дьявол»: что попало на камеры марсохода
01:53
«Это дьявол»: что попало на камеры марсохода
Наука и техника Статьи
«Многоходовочка»: как раскалывают белорусскую оппозицию
00:15
«Многоходовочка»: как раскалывают белорусскую оппозицию
В мире Политика
Ефремов вынес себе приговор в суде
04:18
Ефремов вынес себе приговор в суде
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение