«Я выпрашивала секс»: Диденко сделала признание 

Героиня смертельной вечеринки с сухим льдом блогер Екатерина Диденко на своей странице в Instagram рассказала об отношениях с мужчиной, которые завязала через месяц после трагедии. По ее словам, она так влюбилась, что ей приходилось выпрашивать секс у своего возлюбленного.

Объектом вожделения блогера стал музыкант по имени Юра. Молодой человек убедил Диденко, что научит её петь, если она купит у него песню. Девушка призналась, что парень был очень внимателен к ней и всегда поддерживал, поэтому она не удержалась. Однако позже оказалось, что этого Юре оказалось мало: он постоянно просил упоминать его в сториз, перенаправлять трафик на его страницу и т.д.

«Сейчас я понимаю, что это были жесточайшие манипуляции — тогда я не видела ничего и никого не хотела слушать», — написала Диденко (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены — прим. ред.).

Девушка подчеркнула, что расплачивалась за возлюбленного везде, помогала с развитием блога и даже выпрашивала у него секс. Так, по ее словам, Юра «разводил» ее на свадьбу.

«Он говорил, что девственник и не может вот так без брака», — пояснила звезда соцсетей.

Диденко отметила, что правду на возлюбленного ей открыла подруга, которая наглядно продемонстрировала, кем Юра является на самом деле. Оказалось, что у парня было сразу несколько возлюбленных с помощью которых он устраивал свою жизнь. В результате Диденко прекратила с ним всякое общение.