Отец Цоя обратился к Путину 

«Мне абсолютно все равно. Так, если по телевизору покажут случайно, может быть, посмотрю», — заявил он сегодня, добавив, что знает о сюжете фильма Учителя лишь в общих чертах, но не станет возмущаться или жаловаться куда-либо, если картина его разочарует.