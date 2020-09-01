Отец Цоя обратился к Путину 

Отец музыканта Виктора Цоя Роберт Цой посмотрит новый фильм о сыне разве что случайно. Об этом он сам сообщил «Телепрограмме».
Осенью, как сообщал «Рамблер», в прокат выйдет фильм режиссера Алексея Учителя «Цой» о водителе автобуса Павле Шелесте, в результате столкновения с которым погиб Цой.
Вчера сын Цоя Александр Цой заявил, что по его заданию и при его непосредственном участии было составлено и отправлено письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить прокат этого фильма. В письме картина названа пошлым зрелищем.
В тот же день Роберт Цой рассказал, что дал разрешение Учителю на съемки фильма, но подробности сюжета с ним не обсуждал, картину не видел и даже не знает, будет ли смотреть.
«Мне абсолютно все равно. Так, если по телевизору покажут случайно, может быть, посмотрю», — заявил он сегодня, добавив, что знает о сюжете фильма Учителя лишь в общих чертах, но не станет возмущаться или жаловаться куда-либо, если картина его разочарует.