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Отец Цоя обратился к Путину 

Артём Кульша 30 минут назад
Отец Цоя обратился к Путину
Фото: РИА Новости
Отец музыканта Виктора Цоя Роберт Цой посмотрит новый фильм о сыне разве что случайно. Об этом он сам сообщил «Телепрограмме».
Осенью, как сообщал «Рамблер», в прокат выйдет фильм режиссера Алексея Учителя «Цой» о водителе автобуса Павле Шелесте, в результате столкновения с которым погиб Цой.
Вчера сын Цоя Александр Цой заявил, что по его заданию и при его непосредственном участии было составлено и отправлено письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой не допустить прокат этого фильма. В письме картина названа пошлым зрелищем.
В тот же день Роберт Цой рассказал, что дал разрешение Учителю на съемки фильма, но подробности сюжета с ним не обсуждал, картину не видел и даже не знает, будет ли смотреть.

«Мне абсолютно все равно. Так, если по телевизору покажут случайно, может быть, посмотрю», — заявил он сегодня, добавив, что знает о сюжете фильма Учителя лишь в общих чертах, но не станет возмущаться или жаловаться куда-либо, если картина его разочарует.

Комментарии
Общество , Роберт Цой , Александр Цой , Виктор Цой , Алексей Учитель , Владимир Путин
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