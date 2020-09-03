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«Вектор» раскрыл итоги первых испытаний вакцины от коронавируса 

Общественная служба новостей и ещё 34 2 часа назад
«Вектор» раскрыл итоги первых испытаний вакцины от COVID
Фото: ТАСС
В Роспотребнадзоре в четверг, 3 сентября, рассказали о результатах первого этапа клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанного научным центром «Вектор». По словам представителей надзорного ведомства, все девять участников исследования выписаны из стационара. Отмечается, что жалоб на состояние у добровольцев нет.

«Все участники первого этапа вакцинированы двукратно и покинули стационар. Все добровольцы чувствуют себя хорошо. Жалоб на состояние нет», — цитирует РИА Новости пресс-службу Роспотребнадзора.

Второй этап клинических исследований продолжается в строгом соответствии с протоколом, подчеркнули в ведомстве.
27 июля центр «Вектор» приступил к клиническому этапу испытаний препарата от COVID-19. Всего в исследованиях вакцины приняли участие 300 добровольцев. Препарату дали название «ЭпиВакКорона».
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Общество , COVID-19 , Вторая волна , Роспотребнадзор , РИА Новости
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