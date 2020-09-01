Раскрыт прогноз по ситуации с COVID-19

Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев дал прогноз по ситуации с COVID-19.

«Если говорить именно о взятии под контроль, то это уже сделано. Да, вирус продолжает распространяться, но не лавинообразно. И его распространение удаётся контролировать относительно спокойными, не экстремальными мерами», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, к настоящему времени сформирована немалая иммунная прослойка, и дальше можно будет постепенно ослаблять противоэпидемические меры.

Как считает Лукашев, вирус не исчезнет совсем, но перестанет быть определяющим фактором повседневной жизни.