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Вирусолог дал прогноз по ситуации с COVID-19 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Раскрыт прогноз по ситуации с COVID-19
Фото: РИА Новости
Вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев дал прогноз по ситуации с COVID-19.

«Если говорить именно о взятии под контроль, то это уже сделано. Да, вирус продолжает распространяться, но не лавинообразно. И его распространение удаётся контролировать относительно спокойными, не экстремальными мерами», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, к настоящему времени сформирована немалая иммунная прослойка, и дальше можно будет постепенно ослаблять противоэпидемические меры.
Как считает Лукашев, вирус не исчезнет совсем, но перестанет быть определяющим фактором повседневной жизни.
Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.
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Комментарии
Общество , Медицинские маски , Геннадий Онищенко , Госдума , РАН , Комсомольская правда
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