В Крыму высохли реки 

Водохранилища Крыма обмелели на фоне засухи, передает «Интерфакс» со ссылкой на Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Общий суммарный запас воды водохранилищ естественного стока к началу осени составил 62,88 млн куб. м, что на 11,98 млн куб. м меньше, чем месяц назад», — говорится в сообщении ведомства.

К сентябрю воды в крымских водохранилищах оказалось в 2,3 раза меньше, чем годом ранее.

Кроме того, по данным гидрометцентра, из-за отсутствия осадков высохли основные крупные реки полуострова: Альма, Бельбек, Черная, Кача.

Как сообщал «Рамблер», проблемы с водой в Крыму обострились после присоединения к России в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования, и Киев перекрыл подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Лето 2020-го года выдалось в Крыму особенно засушливым.

В Симферополе с 24 августа действуют ограничения на подачу воды: отключена горячая вода, холодная вода подается по графику. Угроза дефицита питьевой воды нависла и над курортными городами — Алуштой, Феодосией, Судаком и Керчью. Потери воды в сетях Крыма, по разным данным, достигают от 50 до 80%.