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Жаркий курорт для заболевших коронавирусом 

Александр Котлеткин 48 минут назад
Бразилия открыла тропический остров для туристов переболевших коронавирусом. Чтобы попасть на курорт Фернанду-ди-Норонья путешественникам придется взять с собой справку о том, что они переболели новым типом коронавирусной инфекции не менее чем 20 дней назад. Популярный курорт находится в 354 километрах от северного побережья страны.
Фернанду-ди-Норонья — архипелаг вулканического происхождения, состоящий из 21 острова, а также маленьких островков и скал. Площадь архипелага равна 26 км², из них 17 км² занимает главный остров, высочайшая точка которого достигает высоты 756 метров над уровнем моря. Среди туристов архипелаг популярен как место для дайвинга и сёрфинга.
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Общество , Фото , Бразилия
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