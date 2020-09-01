«От инсульта не осталось следа»: Ефремов сбежал от журналистов 

8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.

Сегодня в Пресненском районном суде Москвы состоится очередное заседание по делу актера. Туда его доставят сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). На выходе из квартиры Ефремова встречала журналистка Life Shot. Он не стал отвечать на ее вопросы, а бегом спустился по лестнице.

«От "инсульта" Ефремова, кажется, не осталось и следа. Вот так он только что реактивно скакал по ступенькам к машине ФСИН», — сообщает телеграм-канал.

В ходе вчерашнего заседания суда уже второй свидетель заявил, что Ефремов вышел из своего автомобиля после ДТП со стороны пассажирского сиденья.