Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«От инсульта не осталось следа»: Ефремов сбежал от журналистов 

Артём Кульша 1 час назад
«От инсульта не осталось следа»: Ефремов сбежал от журналистов
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов сбежал от журналистов по лестнице. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
8 июня, как сообщал «Рамблер», Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он был помещен под домашний арест.
Сегодня в Пресненском районном суде Москвы состоится очередное заседание по делу актера. Туда его доставят сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). На выходе из квартиры Ефремова встречала журналистка Life Shot. Он не стал отвечать на ее вопросы, а бегом спустился по лестнице.

«От "инсульта" Ефремова, кажется, не осталось и следа. Вот так он только что реактивно скакал по ступенькам к машине ФСИН», — сообщает телеграм-канал.

В ходе вчерашнего заседания суда уже второй свидетель заявил, что Ефремов вышел из своего автомобиля после ДТП со стороны пассажирского сиденья.
Комментарии
Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
За рулем сидел Гармаш: новый подозреваемый в деле Ефремова
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
Состояние Дмитрия Певцова ухудшилось
«Хотите, чтобы я сдох»: суд расстроил Ефремова
«Хотите, чтобы я сдох»: суд расстроил Ефремова
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
В Белоруссии открыли огонь за поджог милиционера
Видео
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
01:00
Работница кафе в Сочи забросала отдыхающих кружками с пивом и попала на видео
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
00:15
Акула-людоед покусала лодку рыбака и попала на видео
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
01:13
Опубликовано видео высадки десанта на Чукотке
Армия
Перехват бомбардировщика США попал на видео
00:20
Перехват бомбардировщика США попал на видео
Армия
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
01:39
Появилось видео учений НАТО в Балтийском море
Армия
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
02:04
Оппозиционер Жуков был избит и попал на видео
Происшествия
Лавров назвал способ решить проблему Белоруссии
00:55
Лавров назвал способ решить проблему Белоруссии
Политика В мире
Это не русские: всплывшую у Аляски подлодку опознали
00:19
Это не русские: всплывшую у Аляски подлодку опознали
США Армия
ОМОН начал разгонять студентов в центре Минска
00:30
ОМОН начал разгонять студентов в центре Минска
В мире
«Жаркое» лето в Белоруссии окончено
01:21
«Жаркое» лето в Белоруссии окончено
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение