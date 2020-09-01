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Профессор Гусейнов уволен из Высшей школы экономики 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 1 час назад
Профессор Гусейнов уволен из ВШЭ
Фото: Настоящее Время. Док/YouTube
Профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов, ставший известным благодаря скандальным высказываниям в соцсетях, уволен со своей должности в вузе.
В Сети был опубликован фрагмент переписки Гусейнова с одной из студенток, в которой профессор заявил, что больше не работает во ВШЭ. Также эту информацию подтвердил источник в окружении ректора вуза Ярослава Кузьминова, передает «Ридус».

«У него закончился контракт с сегодняшнего дня», — заявил источник.

При этом сам профессор отказался комментировать обстоятельства своего ухода из вуза.
Доктор филологических наук Гасан Гусейнов преподавал в школе филологии ВШЭ с 2012 года и неоднократно признавался лучшим преподавателем.
Ранее Гусейнов в ходе беседы в Facebook назвал теракт 2002 года на Дубровке «национально-освободительной борьбой чеченского народа». В НИУ ВШЭ заявили о неприемлемости оправдания терроризма.
В прошлом году Гусейнов также оказался в центре скандала после публикации в Facebook, в которой заявил, что Россия — это не великая держава, а «порядком одичавшая страна», в которой говорят на «убогом и клоачном» русском языке. Позже он объяснил, что «имел в виду не в целом язык», а то, «как люди пользуются этим языком».
Комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике пришла к выводу, что «непродуманные высказывания» Гусейнова, касавшиеся русского языка, нанесли ущерб репутации вуза.
Газета ВЗГЛЯД анализировала высказывание Гусейнова.
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Общество , Ярослав Кузьминов , Гасан Гусейнов , ВШЭ , Ридус , Деловая газета "Взгляд"
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