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Названа причина смерти писателя Крапивина 

Ura.Ru 10 минут назад
Названа причина смерти Крапивина
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Причиной смерти писателя Владислава Крапивина стало обострение всех хронических болезней на фоне коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник в больнице.
Умер Владислав Крапивин
Накануне об обострении заболеваний у писателя, ссылаясь на врачей, агентству рассказала его невестка Лариса Крапивина. «Владислав Петрович все-таки переболел коронавирусом, он и спровоцировал осложнение всех старых болячек: и диабет, и сердце, и инсульты», — объяснила она. В сегодняшнем разговоре с URA.RU она сказала, что узнала о смерти писателя из новости агентства, после чего позвонила старшему сыну Крапивина Павлу. «Мы ничего не знали. С ним был Паша. Я перезвонила Павлу, он подтвердил (смерть Крапивина — прим. ред.)», — поделилась с агентством Крапивина.
В минздраве Свердловской области не стали сообщать URA.RU о причине смерти Крапивина. Там объяснили, что не могут раскрыть эту информацию.
Ранее URA.RU писало, что в конце июля писателя госпитализировали с подозрением на инсульт. Позднее врачи заподозрили у него и коронавирус, но тогда он не подтвердился. 7 августа Крапивина выписали, хотя его состояние было еще хуже, чем до госпитализации. После разразившегося скандала 12 августа к Крапивину приехали врачи и приняли решение о срочной госпитализации. Писателя прооперировали в ОКБ № 1 и поместили в реанимацию. 1 сентября Владислав Петрович скончался в больнице.
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Комментарии
Общество , Владислав Крапивин , Минздрав РФ
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