Умер Владислав Крапивин 

15 июля, как сообщал «Рамблер», 81-летний Крапивин был доставлен в больницу №40 в Екатеринбурге с пневмонией и помещен в реанимацию. 7 августа он был выписан, а 9 августа почувствовал себя значительно хуже.

10 августа писатель был повторно госпитализирован в Свердловскую областную клиническую больницу №1, 12 августа — прооперирован. Вчера его состояние ухудшилось, он был помещен в реанимацию, а сегодня в 6:40 по местному времени — умер.

Крапивин — детский писатель, автор таких произведений, как «Мальчик со шпагой», «Болтик», «Колыбельная для брата», «Трое с площади Карронад», «Журавленок и молнии», «Голубятня на желтой поляне» и «В глубине Великого Кристалла».

В июле 58-летний сын 81-летнего писателя Юрия Лощица Максим Лощиц был найден мертвым без видимых признаков насильственной смерти в одной из квартир по улице Рудневка, Восточный административный округ (ВАО) Москвы.