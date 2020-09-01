«Дебилы»: Малышева резко ответила россиянке

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева во время прямого эфира в Instagram, который она провела вместе со своим сыном, эмоционально отреагировала на комментарий подписчицы. Женщина посчитала дебилами тех, кто вводил строгий карантин из-за коронавируса, в ответ Малышева назвала дебилами тех, кто не понимает важности жестких мер.

«Спрашивают: "Дебилы! Зачем тогда режим самоизоляции был в России?"» — прочитала вопрос подписчицы Малышева.

Ведущая объяснила, что на людях, принимавших решения, лежала огромная ответственность, так как никто из врачей или государственных деятелей не знал, как будет развиваться ситуация с распространением вируса.

«Когда мэру Москвы надо было принимать решение и он видел, как по миру рыдали врачи, как не хватало приборов, как умирали люди, конечно, он должен был перестраховаться и поступить так, чтобы ничего людям не грозило. Поэтому дебилы — это те, кто этого не понимает», — сказала доктор медицинских наук.

Ведущая также прокомментировала карантинные меры, введенные в США, где до сих пор закрыты школы, и призналась в любви к Соединенным Штатам.

«Америка в шоковом состоянии продолжает вводить свои драконовские меры. Я дико извиняюсь, я люблю Америку. Очень. Поэтому то, что в ней сейчас происходит, для меня это как личная трагедия», — поделилась Малышева.

Ранее Малышева показала свою спальню и раскрыла несколько способов успешно нормализовать сон и таким образом улучшить самочувствие. В частности, она порекомендовала подписчикам спасть практически голыми, без нижнего белья, но в носках. При этом доктор уточнила, что сама спит в пижаме.

В июле и августе в Москве была отменена большая часть введенных из-за коронавируса ограничений, за исключением масочного режима и запрета массовых мероприятий.