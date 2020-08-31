Появились подробности о состоянии Дмитрия Певцова

Директор «Ленкома» Марк Варшавер рассказал, что состояние народного артиста РФ Дмитрия Певцова , находящегося на лечении в Коммунарке, удовлетворительное.

Дмитрий Певцов находится в Коммунарке, куда госпитализирован с диагнозом «воспаление лёгких», — отметил Варшавер в интервью РИА Новости.

По его словам, артист продолжает своё лечение.

Певцову прописан постельный режим, и на сцену в ближайшее время он выйти не сможет. При этом открываться театральный сезон в «Ленкоме» должен был спектаклем именно с его участием. На 2 сентября намечен показ «Капкана» — последней постановки Марки Захарова. Певцов исполняет в ней роль Иосифа Сталина. Администрация театра может заменить «Капкан» на другой спектакль.

Как писал NEWS.ru, глава Краснодара Евгений Первышов заразился новой коронавирусной инфекцией. Его госпитализировали.

За прошедшие сутки коронавирус официально подтвердили у 4993 жителей 83 российских регионов. В 27% случаев (1360 человек) заболевание протекало без клинических проявлений. За весь период в России от коронавируса скончались 17 176 человек (+83 за сутки), выздоровели от инфекции 809 387 человек (+2405 за сутки).