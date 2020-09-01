Дерипаске присвоили звание почётного профессора МГУ 

Российский бизнесмен Олег Дерипаска получил награду почётного профессора Московского государственного университета им. Ломоносова.

Во время церемонии награждения, которая прошла во время торжественной лекции в День первокурсника, ректор Виктор Садовничий отметил помощь Дерипаски волонтёрскому центру МГУ во время пандемии коронавируса и поблагодарил его за обеспечение университетской клиники техникой и средствами индивидуальной защиты, пишет РБК.

В июне основанный Дерипаской фонд «Вольное дело» выделил 42 млн рублей для поддержки МГУ во время пандемии. Эти средства были использованы для создания отряда волонтёров, помогавших студентам и преподавателям МГУ во время режима самоизоляции.

Сам миллиардер, ранее возглавлявший «РусАл» En+ , в 1993 году окончил физический факультет Московского государственного университета. Forbes оценивает состояние Дерипаски в $2,9 млрд

Ранее NEWS.ru сообщал, что, по мнению Олега Дерипаски, Россия не уделяет должного внимания контрмерам против экономических санкций со стороны США.