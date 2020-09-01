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Дерипаске присвоили звание почётного профессора МГУ 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Дерипаске присвоили звание почётного профессора МГУ
Фото: globallookpress.com
Российский бизнесмен Олег Дерипаска получил награду почётного профессора Московского государственного университета им. Ломоносова.
Во время церемонии награждения, которая прошла во время торжественной лекции в День первокурсника, ректор Виктор Садовничий отметил помощь Дерипаски волонтёрскому центру МГУ во время пандемии коронавируса и поблагодарил его за обеспечение университетской клиники техникой и средствами индивидуальной защиты, пишет РБК.
В июне основанный Дерипаской фонд «Вольное дело» выделил 42 млн рублей для поддержки МГУ во время пандемии. Эти средства были использованы для создания отряда волонтёров, помогавших студентам и преподавателям МГУ во время режима самоизоляции.
Сам миллиардер, ранее возглавлявший «РусАл» и En+, в 1993 году окончил физический факультет Московского государственного университета. Forbes оценивает состояние Дерипаски в $2,9 млрд
Ранее NEWS.ru сообщал, что, по мнению Олега Дерипаски, Россия не уделяет должного внимания контрмерам против экономических санкций со стороны США.
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Комментарии 2
Общество , Виктор Садовничий , Олег Дерипаска , En+ Group , Русал , Forbes
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