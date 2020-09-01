Актер Михаил Ефремов привлекался к уголовной ответственности 7 лет назад за хулиганство, дело было прекращено в связи с амнистией, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я привлекался ранее к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ (Хулиганство) в 2013 году. Дело было прекращено в связи с амнистией", — зачитала прокурор протокол допроса Ефремова от 17 июля.

Ефремов подтвердил данные ранее показания.

Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров , впоследствии умер в больнице.

Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.