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Ефремов ранее привлекался к уголовной ответственности за хулиганство 

РИА Новости и ещё 7 34 минуты назад
Актер Михаил Ефремов привлекался к уголовной ответственности 7 лет назад за хулиганство, дело было прекращено в связи с амнистией, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Я привлекался ранее к уголовной ответственности по статье 213 УК РФ (Хулиганство) в 2013 году. Дело было прекращено в связи с амнистией", — зачитала прокурор протокол допроса Ефремова от 17 июля.

Ефремов подтвердил данные ранее показания.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он взял ответственность за случившееся, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Общество , Видео , Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости
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