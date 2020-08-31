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Ефремов признался, что выпил бутылку водки перед смертельным ДТП 

РИА Новости и ещё 22 2 часа назад
Ефремов выпил бутылку водки перед смертельным ДТП
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов признался в суде, что выпил бутылку водки в тот день, когда произошло ДТП на Садовом кольце в Москве. Слова артиста приводит телеканал 360 в Telegram-канале.

"Я смутно помню этот день с трех-четырех часов дня, к тому времени я уже выпил бутылку водки", — заявил он, уточнив, что не помнит, сел ли в машину сам, или же его туда "втянули".

Ефремов заявил, что изначально признал вину в происшествии из-за того, что был "с похмелья", а самим автомобилем он не управлял.

ДТП с участием Ефремова

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло 8 июня. Автомобиль артиста пересек двойную сплошную на Садовом кольце и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер Сергей Захаров, умер в больнице от полученных травм.
Экспертиза выявила следы алкоголя и наркотиков в крови артиста. Изначально он признал вину в ДТП, но затем защита сменила тактику. После этого актер начал утверждать, что не помнит, как произошел инцидент.
Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Телеканал "360° Подмосковье" , Москва
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