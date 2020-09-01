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Умер писатель Владислав Крапивин 

BFM.RU и ещё 22 54 минуты назад
Умер культовый детский писатель
Фото: CC BY 2.0 / Alexandre Prokoudine / Vladislav Krapivin
Писатель Владислав Крапивин скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Ura.ru. По словам членов семьи, он умер в Свердловской областной больнице.
В конце июля Крапивина госпитализировали с подозрением на инсульт, врачи также заподозрили у писателя коронавирус, однако тест показал отрицательный результат. Крапивина выписали 7 августа, однако его состояние было плохим. Через несколько дней он был вновь помещен в больницу № 1, там его прооперировали. Он находился в реанимации.
Писателя Крапивина вернули в больницу после скандала
Владислав Крапивин написал десятки книг для детей, среди которых «Мальчик со шпагой», «Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и паруса» и другие.
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Общество , Владислав Крапивин , РИА Ura.ru
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