Умер культовый детский писатель

Писатель Владислав Крапивин скончался на 81-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает Ura.ru. По словам членов семьи, он умер в Свердловской областной больнице.

В конце июля Крапивина госпитализировали с подозрением на инсульт, врачи также заподозрили у писателя коронавирус, однако тест показал отрицательный результат. Крапивина выписали 7 августа, однако его состояние было плохим. Через несколько дней он был вновь помещен в больницу № 1, там его прооперировали. Он находился в реанимации.

Владислав Крапивин написал десятки книг для детей, среди которых «Мальчик со шпагой», «Оруженосец Кашка», «Валькины друзья и паруса» и другие.