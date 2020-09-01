Онищенко прокомментировал рост цен на детские товары 

«Линейка товаров не изменилась принципиально, но если посмотреть на этикетку, то это импорт или на импортных материалах. Поскольку цена рубля к доллару у нас не лучше стала, особенно в этом году, это наверняка сказалось на росте цены (на детские товары). Как были ранцы, наборы канцелярских принадлежностей, так и остались. Слава богу, учебники не надо покупать», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» Онищенко.