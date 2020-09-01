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Онищенко прокомментировал рост цен на детские товары 

RT на русском и ещё 2 1 час назад
Онищенко прокомментировал рост цен на детские товары
Фото: РИА Новости
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал рост цен на детские товары.

«Линейка товаров не изменилась принципиально, но если посмотреть на этикетку, то это импорт или на импортных материалах. Поскольку цена рубля к доллару у нас не лучше стала, особенно в этом году, это наверняка сказалось на росте цены (на детские товары). Как были ранцы, наборы канцелярских принадлежностей, так и остались. Слава богу, учебники не надо покупать», — цитирует радиостанция «Говорит Москва» Онищенко.

Ранее, как пишет URA.RU, Онищенко предупредил о риске подъёма заболеваемости гриппом осенью.
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Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва"
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