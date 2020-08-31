Россиян выгнали из пятизвездочного отеля в Турции

Туристов из Липецка выгнали из оплаченного пятизвездочного отеля в Турции , пишет Life.ru.

Семья из Липецка купила тур в пятизвездочный отель в турецком Кемере. Несмотря на то, что путевка приобреталась в крупной турфирме, отдых оказался безнадежно испорчен.

В аэропорту их встретил автобус, однако до оплаченного отеля липчан не доставил — его конечной остановкой оказалась другая гостиница, от которой семье пришлось добираться с чемоданами пешком.

В отеле выяснилось, что брони на них не существует. Туристов оказались принять и предложили в качестве альтернативы другой отель в Кемере.

«Нам предложили ужасную альтернативу: отель, который находится рядом с Кемером. Он хоть и пятизвёздочный, но не тянет даже на "тройку", потому что я его знаю. Мы целый день просили у Hilton, чтобы они нам дали документ, который подтверждает, что брони по нашему ваучеру не было и нет, но они не сделали этого. В конечном счёте они нас с охраной в пять часов вечера выгнали», — рассказала туристка.

Три дня семья скиталась по разным гостиницам прежде чем заселиться в отель, предложенный им турфирмой. Кроме того, обратный рейс перенесли на день раньше, что окончательно испортило впечатление от долгожданного отдыха.

Туристы уверены, что столкнулись с мошеннической схемой, по которой турфирма продает более дорогой отель, а заселяет в более дешевый, зарабатывая на разнице. Супруги намерены обратиться в суд.

Как сообщал «Рамблер», Россия возобновила международное сообщение с 1 августа. Первые самолеты с путешественниками отправились в Великобританию (Лондон), Танзанию (Занзибар) и Турцию (с 1 августа рейсы отправляются в Анкару и Стамбул, с 10 августа — в Анталию, Бодрум и Даламан). Также с 1 августа Россия и Абхазия взаимно открыли границы, а 3 августа в Черногории разрешили въезд российским туристам.